DIY: Coole Upgrades für deine Weihnachtskugeln

Nicht mehr lange und es ist endlich Weihnachten! <3 Und damit euer Baum dieses Jahr kunterbunt erstrahlt, haben wir hier vier coole Upgrades für deine Weihnachtskugeln. Viel Spaß beim Nachbasteln. :)

Einhorn-Fieber

Karin Weber / BRAVO

Du brauchst: durchsichtige Christbaumkugel, Filzstifte (Schwarz, Rosa), kleine Kunstblumen, Schere, Heißklebepistole, Filz (Weiß, Rosa), Fimo (Weiß), Acrylfarbe (Gold)

So geht´s:

1. Mal mit dem schwarzen Filzstift Augen und Nase, mit dem rosa Stift Wangen auf.

2. Form aus dem Fimo ein Horn und bemal es mit goldener Farbe.

3. Schneide aus dem Filz Ohren aus.

4. Bring das Horn, die Blumen und die Ohren mit der Heißklebepistole an der Weihnachts­kugel an. It’s magic!

Statement-Power

Du brauchst: befüllbare durchsich­tige Christbaumkugeln, Filzstifte (Grün, Weiß, Schwarz), verschiedene Deko (Sterne, Schneeflocken …)

So geht´s:

Befüll die Kugeln mit Deko deiner Wahl. Verschließ sie dann mit der anderen Hälfte der Kugel. Schreib zum Schluss einen Spruch mit Filzstift auf die Kugel. Mega easy und super sweet. :-)

Glücks-Schweinchen

Bildunterschrift eingeben Karin Weber / BRAVO

Du brauchst: rosa Christbaumkugel, Filz (Rosa), Heißklebepistole, Knopf, Filzstift (Schwarz), Schere

So geht´s:

1. Bring mit der Heißklebepistole den Knopf als Nase an der Kugel an.

2. Mal mit dem schwarzen Filzstift Augen auf.

3. Schneide aus Filz zwei gleich große Dreiecke als Ohren heraus.

4. Bring die Filzohren mit der Heißklebepistole an der Weihnachts-kugel an. Fertig! :-)

Bären-Goals

Du brauchst: weiße Kugel, Fimo (Schwarz für Panda, Weiß für Bär), Heißklebepistole, Filzstift (Schwarz)

So geht´s:

1. Mal mit dem schwarzen Filzstift Augen und Mund auf die Kugel.

2. Form aus dem schwarzen Fimo Ohren und bring sie mit dem Heißkleber an. Für einen weißen Bären nutzt du das weiße Fimo. Alles gut trocknen lassen und schon kannst du sie am Weihnachtsbaum aufhängen. :-P