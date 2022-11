Diese drei Sternzeichen verlieben sich am Wochenende

Das mit der Liebe ist ja so eine Sache. Manchmal will es einfach nicht so klappen, vor allem, wenn man immer in der Friendzone landet. Skorpion-Mädels ist das dieses Jahr leider öfter passiert. Ihr habt einen süßen Jungen kennengerlent und der wollte... nur Freundschaft. Wie doof! Grundsätzlich ist es ja schön, viele gute Freunde zu haben, aber nicht, wenn man für den Boy eigentlich viel mehr empfindet. Doch lasst auf keinen Fall den Kopf hängen, strahlt neue Lebensfreude aus und genießt den Sommer in vollen Zügen. Und siehe da, gute Laune wirkt wahre Wunder: Ein Traum-Boy wartet schon auf euch und lässt sich direkt von eurer positiven Art anstecken! Juchuu, Love is in the Air.

Was die Sterne dieses Jahr noch zu für euch bereithalten, erfahrt ihr hier.