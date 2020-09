Krass! Der Gewinner der jährlichen Wahl zu Europas Trainer des Jahres wird in jedem Fall ein Deutscher. Am Mittwoch gab die UEFA bekannt, dass die Entscheidung zwischen Hansi Flick, Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann fallen wird, was eine Ehre für Deutschland!

Die Spannung wird noch bis zum 1. Oktober steigen, denn da wird in Nyon nicht nur bekanntgegeben, wer sich UEFA Spieler*in des Jahres und Sieger*innen der positionsbezogenen Auszeichnungen nennen darf, sondern vor allem, welcher Trainer die heftigsten Skills hat.

Aber Moment mal! Was haben die Favourites eigentlich geleistet?