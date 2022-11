Liebeszitat aus Twilight

Aus der Serie: Die schönsten Liebeszitate aus Filmen und Serien

Seufz. Es gibt so viele schöne Liebeszitate aus Filmen und Serien, bei denen uns ganz warm ums Herz wird und wir sicherlich schon die ein oder andere Träne verdrücken mussten. Von Harry Potter bis Stolz und Vorurteil, von How I Met Your Mother bis Vampire Diaries – wir haben euch die zwölf romantischsten Zitate rund um das Thema Liebe zusammengetragen.