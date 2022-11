Liebeszitat aus Harry Potter

"After all this time?" "Always," said Snape. – Harry Potter (Heiligtümer des Todes) Schöner könnte eine Liebeserklärung fast nicht sein. In Snapes Erinnerung wird beschrieben, wie Dumbledore und Snape im Schulleiterbüro stehen und sich über Harrys Mutter Lilly unterhalten. Dort gesteht Snape das er Lilly schon immer geliebt hat und immer noch liebt. Nachdem Dumbledore fragt: „Nach all der Zeit?“, antwortet Snape: „Immer!“