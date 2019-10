Adventskalender von Rituals

Adventskalender „Advent Exclusive“ von Rituals, ca. 60 €

PR

Ein echter Hingucker: Der „Advent Exclusive“-Adventskalender von Rituals kommt gold und in Tannenbaum-Form daher. Fans der Pflegemarke erwarten 24 Kleinigkeiten (von Shower Scrub bis Duftkerze) aus verschiedenen Kollektionen. Dadurch ist für jeden Geschmack das Richtige dabei!

Adventskalender von Douglas

Adventskalender von Douglas Collection, ca. 40 €

PR

Der legendäre Douglas-Adventskalender enthält auch in diesem Jahr wieder einen bunten Mix an Artikeln verschiedener Brands. Beauty-Fans kommen damit garantiert voll auf ihre Kosten. Und pssst, es versteckt sich auch etwas von Ariana Grande hinter einem der Türchen!

Adventskalender von Essie

Adventskalender von Essie, ca. 50 €

PR

Ganze sieben Produkte in Originalgröße (und viele weitere im Miniformat) befinden sich im diesjährigen Essie-Adventskalender! Wer also auf Nagellacke und Nagelpflege steht, kann sich freuen und wird von diesem hübschen Beauty-Kalender im Schneeflocken-Design ganz bestimmt nicht enttäuscht.

Adventskalender von Balea

Adventskalender von Balea, ca. 15 €

PR

Die niedlichen Miniaturen im Balea-Adventskalender versüßen dir nicht nur die Adventszeit, sondern passen auch noch perfekt in dein Beautycase. Im nächsten Urlaub mangelt es dir also mit Sicherheit an nichts!

Adventskalender von Catrice

„Adventcalender DIY“ von Catrice, ca. 35 €

PR

Bastel-Freunde aufgepasst: Mit dem Catrice-Adventskalender kannst du kreativ werden! Denn der Kalender enthält neben tollen Beauty-Produkten auch vierundzwanzig Papierboxen und Sticker, mit denen du das gute Stück ganz nach deinen Wünschen gestalten kannst.

Adventskalender von The Body Shop

Beauty-Adventskalender „Dream Big This Christmas“ von The Body Shop, ca. 50 €

PR

Nach dem 24. Dezember ist deine Haut garantiert weich wie nie zuvor, denn im diesjährigen Adventskalender von The Body Shop befindet sich eine geballte Portion Körperpflege. Nebenbei duften die Produkte einfach himmlisch!

Adventskalender von Essence

Adventskalender „Spread the Magic“ von Essence, ca. 25 €

PR

Der liebevoll gestaltete Adventskalender von Essence begeistert nicht nur durch seine Optik, sondern bietet auch jede Menge Abwechslung. Von dekorativer Kosmetik bis hin zu Pflege, in jeder Schachtel befindet sich ein echtes Highlight.

Adventskalender von Flaconi

Adventskalender „24 Sparkling Beauty Moments“ von Flaconi, 25 €

PR

Dieser Adventskalender hält, was er verspricht: Flaconi sorgt mit 24 tollen Beauty-Überraschungen von Marken wie L.O.V., Kocostar, ikoo und Co. für eine happy Vorweihnachtszeit!

Adventskalender von Maybelline Jade

Adventskalender von Maybelline Jade, ca. 40 €

PR

Beautylover auf der Suche nach dem perfekten Weihnachts-Look sollten sich den Adventskalender von Maybelline Jade zulegen. Dieser beinhaltet neben hochwertigen Kosmetikprodukten auch praktisches Make-up-Zubehör.

Adventskalender von Rossmann

Adventskalender „Schön für mich“ von Rossmann, ca. 17 €

PR

Du liebst die Hausmarken von Rossmann? Dann ist der „Schön für mich“-Beauty-Adventskalender von Rossmann genau das Richtige für dich. Hinter den Türchen verbirgt sich eine Vielzahl an coolen Produkten (von ISANA, For your Beauty und Rival de Loop), die dein Beauty-Herz höher schlagen lässt.