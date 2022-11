Die neue BRAVO Sport

Das Warten hat endlich ein Ende: Am 16. August startet die neue Bundesliga-Saison und passend dazu liefert BRAVO Sport alle wichtigen Infos zu deinem Lieblingsverein! In unserer großen Titelstory machen wir den ultimativen Head-to-Head-Vergleich zwischen dem Rekordmeister FC Bayern und dem BVB! Im letzten Jahr waren die Dortmunder so nah am Titel dran, wie lange nicht mehr. Was erwartet uns in der neuen Spielzeit? BRAVO Sport hat die Antworten!

Aber damit nicht genug: Neben dem Titelcheck nehmen wir auch die Verfolger aus Leverkusen, Leipzig und Gladbach unter die Lupe, machen einen Abstiegscheck und ziehen eine Transfer-Zwischenbilanz. Welches Team hat sich deutlich verstärkt, wer hat noch Luft nach oben und welches Team muss noch so richtig Gas geben – wir wissen bescheid.

Natürlich darf auch der internationale Fußball nicht zu kurz kommen, deshalb werfen wir einen Blick auf England, Frankreich, Italien und Spanien: Welches Team hat die besten Karten auf den Meistertitel?

In unserem Sportbereich bekommt ihr ein exklusives Interview mit dem deutschen Tennis-Star Alexander Zverev. Was er zusagen hat, erfahrt ihr bei uns!

Und damit das Heft auch keine Wünsche offen lässt, hauen wir neben den Postern von FCB-Neuzugang Lucas Hernandez, Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk und Leverkusens Verstärkung Kerem Demirbay auch den kompletten BL-Spielplan sowie zwei Megaposter von Marco Reus und dem FC Bayern raus.