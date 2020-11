2020 hat wohl jeder Homeworkouts gemacht, spätestens als alle Fitnesstudios zu hatten und es nicht mehr erlaubt war, mit Freunden Fußball spielen zu gehen, haben die meisten zu Hause die Fitnessmatten hervorgeholt. Doch was trainiert man überhaupt und wielange? Im Studio wird man durch Kurse hindurch begleitet oder auf dem Laufband durch eine Folge "The Bold Type" geschickt. Aber im eigenen Zimmer? Da fehlt oft die Lust, die Ideen oder auch einfach die Motivation! Wie gut, dass uns unsere Lieblingsstars und Influencer aushelfen. Wichtig: Such die eine feste Uhrzeit für dein Workout, dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Vielleicht verabredest du dich sogar via Facetime mit einer weiteren Freundin, dann habt ihr zusammen ein Ziel, und der Spaßfaktor ist höher.

Diese Workouts lieben die Stars

Mady Morrison: Yoga

Auf Youtube verzaubert uns die junge Brünette mit coolen Videos - für Beginner und Experten hat die Yoga-Welt für alle Übungen parat. Mady zeigt auf ihrem eigenen Channel viele Routinen, die zum Nachmachen einladen.

Caroline Einhoff - Booty-Workout

Die drahtige Influencerin hat einen Körper, von dem viele träumen. Und der kommt nicht von irgendwoher: Caro trainiert eisern und behält ihre gesunde Ernährung streng im Blick. In ihrer Highlight-Story auf Instagram zeigt sie ihre Lieblings-Poübungen: Donkey Kicks, Fire Hydrants, Pulse und Butterflies. Alles für einen knackigen Po!

Taylor Swift - Pilates

Damit die Sängerin auf der Bühne Vollgas geben kann, braucht sie Kondition. Und die trainiert sie jeden Tag - mit Pilates! Zwei Stunden täglich führt sie die Übungen aus - und das sieht man. Zudem versucht die Hundemama so viel Zeit, wie möglich an der frischen Luft spazieren zugehen.

Pamela Reif - Tanz-Workout

Macht die junge Influencerin eigentlich jemals einen Rest Day? Auf Instagram sieht man sie meist fleißig beim Training - und das steckt an! Zu ihren eigenen Videos, die dank Corona einen unglaublichen Zuwachs bekamen, tanzt sie durch die Wohnung. Ja, tanzen ist das richtige Stichwort, denn am liebsten kombiniert sie Cardio mit coolen Beats - fühlt sich fast gar nicht mehr an wie Sport.

Meghan Markle - Ritual

Wie eine Prinzessin wohl Sport macht? Nun, theoretisch ist Meghan ja gar keine Prinzessin, aber die kleine Extrawurst bekommt sie trotzdem noch. Ein spezielles Sportprogramm, das die Wünsche der Frau von Prinz Harry vereint, wurde extra für sie angelegt: Pilates, Yoga und Cardio in einem. Na denn: Happy Schwitzen!

Megan Fox - Boxen

Die toughe Schauspielerin hat ihren Body nicht im Lotto gewonnen, sondern trainiert fleißig dafür. Vor allem beim Boxen tobt sie sich richtig gut aus. Ob sie bei den Kicks wohl an ihren Ex-Mann denkt?!

