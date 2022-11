Die geheimen Greenkeeper-Tricks

Das „Rasensolarium“ im Dortmunder Signal Iduna Park (Foto links) läuft in den dunklen Monaten fast rund um die Uhr – auch in der Nacht. Das goldgelbe Licht erzeugt sogenannte photosynthetisch aktive Strahlung und fördert so den Stoffaufbau und damit das Wachstum des Rasens. Zur Regeneration herausgefahren wird das komplette Fußballfeld in der Veltins-Arena auf Schalke. So liegt der Rasen immer an der Luft, und die wichtigen Sonnenstrahlen werden nicht vom Stadion „abgefangen“. Die Dachkonstruktion in der Leverkusener ­BayArena filtert die UV-Strahlung derart, dass die Rasenfläche genügend Licht zum ausreichenden Wachstum erhält. Ventilatoren sorgen zum Beispiel in der Imtech-Arena in Hamburg für die nötige Windzufuhr, um den Rasen zu trocknen und so vor Schimmelbefall zu schützen (Foto rechts).