Freistoß: So verwandelt ihn Marco Reus!

Bester Freistoßschütze der Liga? Manchmal weiß Marco Reus (23) selbst nicht, wie ihm ­geschieht. "In der Jugend hatte ich nie einen besonders harten Bums und habe mich kaum getraut, aus der ­Distanz zu schießen", lacht der Nationalspieler. "Erst von der A-­Jugend an habe ich dann vieles ausprobiert und getestet. Es kommt ja auch nicht nur auf die Härte eines Schusses an." Stimmt, denn obwohl Marcos Schüsse inzwischen auch mit dem nötigen Speed aufs Tor zuflattern – berühmt und gefürchtet sind sie wegen ihrer scheinbar nur für Marco selbst zu berechnenden Flugkurve.