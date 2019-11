Zum Abschluss der EM-Qualifikation zeigte die DFB-Elf nochmal eine richtig gute Vorstellung und schoss Nordirland mit 6:1 aus dem Stadion. Damit sicherte sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw auch den sicheren Gruppensieg. Das Länderspiel-Jahr ist damit erfolgreich abgeschlossen, wie der Fahrplan bis zum EM-Start am 12. Juni in Rom aussieht, lest ihr hier.

Mit Spannung wird zunächst die Gruppen-Auslosung erwartet, die am 30. November in Bukarest stattfinden wird. Weiter geht es dann erst wieder im März nächsten Jahres. Während vom 26. bis 31. März die Playoffs für die restlichen vier Startplätze ausgespielt werden, wird der Europameister von 1996 zwei Testspiele bestreiten, die Gegner stehen allerdings noch nicht fest.

Den letzten Feinschliff verpasst Jogi Löw seinem Team ab dem 25. Mai, denn dann wird die deutsche Nationalmannschaft seine Zelte im österreischichen Seefeld aufschlagen. Geplant ist dann auch ein weiteres Testspiel gegen Österreich. Am 9. Juni reisen die DFB-Stars aus dem Trainingslager ab, nur drei Tage später startet das Turnier, welches erstmals in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen wird. Deutschland bestreitet sein erstes Spiel am 16. Juni in München.

Hier die Termine im Überblick: