DFB-COMEBACK: Mit Müller & Hummels zur EM!

Irgendwann gab es kein Herumkommen mehr – Jogi Löw hat sich revidiert und holt Thomas Müller und Mats Hummels für die Europameisterschaft zurück in den Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und sind wir ehrlich: Geht es nach dem Leistungsprinzip, musste der Bundestrainer auf Müller und Hummels zurückgreifen, wenn er die Chancen auf ein starkes EM-Turnier so hoch wie möglich halten will. Warum das die richtige Entscheidung war, wie beide der DFB-Elf weiterhelfen und warum BRAVO SPORT seine Finger im Spiel hatte, das erfahrt ihr jetzt.

Zu Youtube

Zu Spotify

Zu ApplePodcast

Zu AmazonMusic

Zu Deezer

Zum Web-Player