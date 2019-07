Der Widder startet voller Power ins neue Schuljahr

Du startest mit voller Power ins neue Halbjahr! Im Frühjahr bist du am erfolgreichsten, das Lernen und Behalten des Unterrichtsstoffs fällt dir dann besonders leicht. Irgendwie fällt dir alles nun ziemlich leicht. Und das gilt auch für Fächer, die dir normalerweise nicht so liegen. So kannst du dich guten Gewissens deinen Freunden und Hobbys widmen. Allerdings solltest du die Schule trotz deiner super Lernfähigkeiten nicht zu leicht nehmen. Denn im Mai besteht die Gefahr, dass du gerade in den Fächern, die sich um Zahlen drehen, blöde Leichtsinnsfehler baust und du dadurch zum Ende des Schuljahres noch mal ziemlich ins Schwitzen gerätst. Unser Sternentipp: Streng dich besonders in den Nebenfächern an. Wäre doch uncool, wenn dir ausgerechnet Ethik, Religion, Musik oder Kunst den Notendurchschnitt im Zeugnis versauen würden, oder?