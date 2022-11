De Bruyne von Freundin betrogen

De Bruyne ist bei [search:Werder Bremen]Werder Bremen[/search] beliebt, immerhin knipste der Mittelfeld-Spieler bereits sechs Tore für seinen Verein. Aber im Sommer ist dann für De Bruyne das Kapitel Werder auch vorbei. Bislang gibt es nur Spekulationen darüber, wo der Rotschopf in Zukunft spielen wird, aber fest steht, dass Chelsea – nach der einjährigen Ausleihe an die Bremer – den 21-jährigen Belgier lieber bei einem Verein, der international vertreten ist, Spielpraxis sammeln lassen will.