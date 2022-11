Das macht ein Scout

Ohne Scouts läuft bei einem Fußballklub gar nichts! Die Vereine brauchen sie, um ihre Mannschaft einerseits zu verbessern und andererseits auf die Gegner vorzubereiten. Was man über diese Scouts weiß? Bevor der Wechsel von Dortmunds Shinji Kagawa zu Manchester United konkrete Formen annahm, berichteten die Kommentatoren bei BVB-Spielen zum Beispiel immer wieder, es seien "Scouts aus Manchester im Stadion." Und das nicht, weil die Stadionwurst in Deutschland so gut schmeckt (zumindest nicht nur), sondern um einen oder mehrere Spieler zu beobachten. Mit dem Ziel, ein ganz genaues Bild des Beobachteten zu bekommen. Dabei geht es nicht nur um die spielerische Leistung, sondern oft auch um das Verhalten des Spielers in bestimmten Situationen. Wie präsentiert er sich? Spielt er fair? Packt er auch bei "Drecksarbeit" mit an? So bekommt der Scout auch einen Eindruck vom Charakter des Spielers.