Du brauchst dringend Hilfe und ratlos? Dann ruf jemanden mit dem Sternzeichen Jungfrau an. Kaum jemand hat so ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft. Jungfrauen haben immer ein offenes Ohr und selbst wenn ihnen mal alles zu viel wird, versuchen sie nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern überlegen sich erst, wie man das Problem lösen könnte.