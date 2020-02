Der Löwe strotzt nicht nur so vor Selbstbewusstsein, er füllt auch jeden Raum mit positiver Energie, die sich dann auch automatisch auf jeden anderen überträgt. Er steckt alle mit seiner offenen Art an und weiß was er machen muss, damit sich alle in seinem Umfeld rundum wohlfühlen. Seine große Fürsorge ist definitiv seine beste Eigenschaft.