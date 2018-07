Cristiano Ronaldo: Wechsel zu Juventus Turin ist fix!

Nachdem sich jahrelang Gerüchte um einen Abgang von Cristiano Ronaldo von Real Madrid gehalten haben, ist es jetzt tatsächlich so weit! Der aktuelle Weltfußballer und Champions League Sieger Cristiano Ronaldo wechselt zur "Alten Dame" in die Serie A. CR7 schließt sich dem Team von Italiens Rekordmeister an und kostet 105 Millionen Euro.

Auf Twitter bestätigt Real Madrid den Wechsel des 33-jährigen und wünscht ihm weiterhin viel Glück. In Italien trifft Ronaldo dann auf einen alten bekannten: Gonzalo Higuain. Die beiden kennen sich bereits aus Zeiten bei Real und werden auch jetzt wieder gemeinsam auf Torejagd gehen.