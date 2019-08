Chinesisches Sternzeichen: Hase

Wenn du zwischen dem 16. Februar 1999 - 04. Februar 2000 oder dem 03. Februar 2011 - 22. Januar 2012 geboren wurdest, bist du im chinesischen Horoskop ein Hase.

Glücksfarbe: Rosa und Lila

Glückszahl: 4

Jahr des Hasen: 1999 / 2011

Eigenschaften des Hasen:

Hasen sind super flinke Tiere und sehr sensibel. Auch Menschen, die im Zodiac-Sign "Hase" geboren sind, gelten als sehr einfühlsam und verständnisvoll. Sie sind wunderbare Zuhörer, haben einen überaus liebevollen Charakter und immer für ihre Liebsten da. Hasen merken sofort, wenn es anderen nicht gut geht und können es nicht ertragen, wenn jemand traurig ist oder Tränen fließen. Da ist sofort ein Aufmunterungs-Programm angesagt. Kaninchen leben in großen Kolonien zusammen, während Hasen die meiste Zeit alleine Leben. Im Sternzeichen Hase Geborene lieben einerseits den Trubel, große Partys, Gesellschaften und den Kontakt zu anderen Menschen, haben auf der anderen Seite aber ab und zu auch gerne mal ihre Ruhe. Im "Hasen" Geborene sind super besonnene Menschen und wägen das Für und Wider gründlich ab, bevor sie eine Entscheidung treffen. Will ein "Hase" etwas, setzt er es auch durch. Da er manchmal aber auch ein kleiner Angst-Hase ist, bevorzugt er oftmals den Weg hintenherum, anstatt Wünsche, Probleme und Gedanken einfach offen anzusprechen. Dennoch dürfen sich die Liebsten der "Hasen" über seine Gutherzigkeit und Treue freuen.

Liebe & Flirten:

Treue ist auch in der Liebe eine der wichtigsten Eigenschaften der im "Hasen" Geborenen. Liebe und Geborgenheit ist für diese sensiblen Menschen besonders wichtig. Hat man einmal ihr Herz gewonnen, gehen sie mit einem durch Dick und Dünn. Hasen sind ja bekanntlich eher ängstliche Tiere und neigen zur Flucht. Auch unsere Sternzeichen-Hasen sind meist eher introvertriert und es fällt ihnen nicht so leicht, Gefühle zu zeigen und zuzulassen. Aber habt ihr einen Hasen erst einmal geknackt habt, ist das ein wahrer Jackpot für euch! In der Liebe super zusammen passen im Sternzeichen Hasen Geborene mit Boys und Girls, die im chinesischen Sternzeichen Schlange oder Ziege geboren sind. Nicht so gut harmonieren die "Hasen" mit dem Sternzeichen Ratte oder Hahn.

Schule & Job:

Hasen wissen wo's lang geht und sind in der Schule und im Job mega ehrgeizig und zielstrebig. Mit ihrem starken Willen und ihrer enormen Selbstsicherheit verfolgen sie ihre Ziele konsequent, um das zu erreichen, was sie gerne möchten. Hasen sind meist sehr gut in der Schule und tun sich leicht, die ihnen gestellten Aufgaben umzusetzen. Vorraussetzung ist jedoch: Sie müssen sich auch dafür interessieren. Denn ohne großes Interesse, halten es im Hasen Geborene nicht für nötig, sich besonders dafür anzustregend. Ist ihnen ja schließlich eh egal... Auf den ersten Blick wirken Hasen vielleicht etwas schüchtern. Doch der Schein trügt. Sie finden in schwierigen Situationen immer eine Lösung und stehen auch zu ihrer Meinung, wenn es nötig ist.