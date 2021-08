BUNDESLIGA VORSCHAU 21/22 ⚽️ Meister, Champions League, Abstiegskampf & mehr!

Am Freitagabend startete zum 59. Mal die Fußball-Bundesliga in eine neue Spielzeit – in der große BVS-Saisonvorschau haben wir besprochen, wie spannend der Kampf um die Meisterschaft wird, wer um Europa kämpft – und für wen es um den Klassenerhalt geht!

Spannender Take von Jonas: Haaland am Ende der Saison vor Lewy?!

Welcher Trainerstuhl wackelt zuerst? Wer wird Torschützenkönig? Auch diese Fragen haben wir uns letzte Woche gestellt! Außerdem haben Tobi, Jonas und Olli in der Ausgabe auch eure Fragen zum Bundesliga-Start beantwortet. Noch ist die Saison frisch, also: reinhören und abchecken!

Jetzt Folge abchecken: