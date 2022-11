Bundesliga-Spielplan 2012/13

Der neue Bundesliga-Spielplan für die Saison 2012/13 ist online! Los geht die Saison mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Wann dich die absoluten Kracher-Partien erwarten, liest du hier.

Am 24. August startet die neue Bundesliga-Saison. Traditionell eröffnet der deutsche Meister die neue Spielzeit, in diesem Jahr trifft [search:dortmund]Borussia Dortmund[/search] auf Werder Bremen. Der FC Bayern startet auswärts bei Greuther Fürth in die Saison 2012/13. Der [search:schalke]FC Schalke[/search] hat sein Auftaktmatch in Hannover, [search:gladbach]Borussia Mönchengladbach[/search] empfängt 1899 Hoffenheim, Stuttgart den VfL Wolfsburg.

Gleich am zweiten Spieltag (31 .August- 2. September) folgt der erste Kracher mit dem Südgipfel zwischen dem [search:bayern]FC Bayern[/search] und dem VfB Stuttgart, am vierten Spieltag (21.-23. September) müssen die Bayern auf Schalke ran.

Für Borussia Dortmund geht es am sechsten Spieltag (28.-30. September) im Duell mit Borussia Mönchengladbach richtig zur Sache, am achten Spieltag (19.-21. Oktober) steigt dann das Revierderby gegen Schalke!

Mega-Duell am 15. Spieltag

Der FC Bayern hat im absoluten Top-Spiel der Hinrunde gegen Borussia Dortmund Heimrecht. Am 15. Spieltag (7.-9. Dezember) kommt es in der Allianz Arena zum Aufeinandertreffen der beiden besten Teams der vergangenen Jahre.