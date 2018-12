BRAVO SPORT-Otto-Wahl 2018: Vote für deine Sport-Stars

Auch in diesem Jahr vergibt BRAVO SPORT den goldenen Otto für die besten Sportler und Sportlerinnen sowie das Team des Jahres! Nur deine Stimme zählt!

BRAVO SPORT-Otto-Wahl 2018

Olympische Winterspiele und Fußball-WM: Das Sportjahr 2018 war wieder voller Kracher! Doch wer waren die größten Helden? Bei unserer BRAVO SPORT-Otto-Wahl entscheidest du ganz allein! In vier Kategorien kannst du abstimmen und deiner Stars zum Sieger voten. Du kannst für einen unserer Vorschläge stimmen, MUSST es aber nicht! Die Entscheidung über den Otto 2018 liegt also ganz bei dir!

Fußballer des Jahres:

Juve-Superstar Cristiano Ronaldo ist nach seinem fünften CL-Titel (damals noch mit Real) ein heißer Anwärter auf den Sieg. Doch auch Dortmunds Kapitän Marco Reus und Weltmeister Kylian Mbappé dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf den Gold-Otto machen! Oder wird es vielleicht doch einer der anderen Topstars? Ihr habt’s in der Hand!

Unsere fünf Favoriten:

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Real Madrid)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Sportler des Jahres:

Auch in diesem Jahr war Lewis Hamilton (jetzt fünf WM-Titel) in der Formel 1 nicht zu stoppen! Aber auch Andreas Wellinger, der bei Olympia überraschend Gold und Silber im Einzel (plus eine weitere Silber-medaille in der Mannschaft) holte, ist ein Kandidat für den Gold-Otto. Oder mischt sich Alexander Zverev nach seinem WM-Titel bei den ATP-Finals in das Titelrennen ein? Stimmt für euren Favoriten!

Unsere fünf Favoriten:

Patrick Lange (Triathlon)

Alexander Zverev (Tennis)

Lewis Hamilton (Formel 1)

Andreas Wellinger (Skispringen)

Marcel Hirscher (Ski alpin)

Sportlerinnen des Jahres:

Nach einem schweren letzten Jahr legte Angelique Kerber ein Topjahr 2018 hin! Mit ihrem Sieg in Wimbledon sicherte sie sich den dritten Grand-Slam-Titel! Biathlon-Königin Laura Dahlmeier sahnte hingegen bei Olympia richtig ab! Mit insgesamt drei Medaillen (2 x Gold, 1 x -Bronze) war sie die erfolgreichste Biathletin in Pyeongchang. Holt „Gold-Laura“ also jetzt auch den Gold-Otto?

Unsere fünf Favoritinnen:

Laura Dahlmeier (Biathlon)

Angelique Kerber (Tennis)

Mikaela Shiffrin (Ski alpin)

Ada Hegerberg (Fußball)

Gesa Felicitas Krause (Leichtathletik)

Team des Jahres:

Frankreich gewann bei der Fußball-WM in Russland absolut verdient den Titel! Doch reicht das auch für den Gold-Otto? Denn aus deutscher Sicht überragte die Eishockey-Nationalmannschaft mit der sensationellen Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang! Also: Wer macht das Rennen?

Unsere fünf Favoriten:

Frankreich (Fußball)

Golden State Warriors (Basketball)

DEB-Team (Eishockey)

Eintracht Frankfurt (Fußball)

DSV-Team (Skispringen)



So kannst du für die BRAVO SPORT-Otto-Wahl 2018 abstimmen: