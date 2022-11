Krise mit der BFF: 5 Erste-Hilfe-Tipps!

Oh je, du und deine BFF bemerkt, dass ihr beide in denselben Jungen verknallt seid! Doch was ist jetzt zu tun? Ihr habt euch doch immer versprochen, dass eure Freundschaft über jedem Jungen steht! Diese Tipps helfen euch, auch in dieser Situation einen kühlen Kopf zu bewahren:

Respektiert die Gefühle des Anderen! Natürlich ist das ein unglücklicher Zufall, dass ihr beide ausgerechnet denselben Jungen süß findet, aber man kann sich ja auch schließlich nicht aussuchen, bei wem sein Herz höherschlägt!

Überlasst eurem Schwarm die Entscheidung! Sollte sich der Junge für deine BFF entscheiden musst du das akzeptieren, auch wenn das vielleicht anfangs schwerfällt. Sollte er sich für dich entscheiden ist es wichtig, dass du Rücksicht auf deine BFF nimmst und ihr nicht gleich unter die Nase reibst, wie du glücklich er dich doch macht!