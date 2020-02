Um herauszufinden, welches das beliebteste Fussballstadion auf Instagram ist, zählte Ticketgum.com die Anzahl der Hashtags mit den aufgelisteten Stadionnamen und verglich sie untereinander. Bei der Auswertung kam heraus, dass das „Wohnzimmer“ des FC Barcelona, also das Camp Nou, mit 1.812,226 Tags auf Platz 1 steht. Das San Siro, indem sowohl Inter- als auch AC Mailand ihre Heimspiele austragen, liegt etwas überraschend auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt von der legendären Anfield Road, dem Stadion des FC Liverpool. Den vierten und fünften Platz belegen das Bernabeu in Madrid und das Old Trafford in England.

FCB und BVB in Top-10

Von den Topstadien der Bundesliga hat es keines in die Top Fünf geschafft. Die Allianz Arena in München ist auf dem siebten Platz gelandet, während der Dortmunder Signal Iduna Park auf dem zehnten Platz steht. Obwohl das Stadion der „Spurs“ erst Anfang April 2019 eröffnet wurde, ist es in der Liste vor dem Juventus Stadium, in dem CR7 auf Torejagd geht.

1. Camp Nou 1,812,226

2. San Siro 1,094,088

3. Anfield 1,011,702

4. Bernabeu 909,045

5. Old Trafford 900,191

6. Stamford Bridge 412,963

7. Allianz Arena 374,899

8. Wembley Stadium 315,405

9. La Bombonera 277,640

10. Signal Iduna Park 223,351

11. Emirates Stadium 206,003

12. Parc des Princes 170,473

13. Etihad Stadium 141,776

14. Tottenham Hotspur Stadium 118,000

15. London Stadium 52,650