Der KRASSESTE Transfersommer? Messi, Ronaldo, Griezmann & Co!

Das war wahrscheinlich der krasseste Transfersommer aller Zeiten. Topstars wie Ronaldo, Messi und Griezmann haben eine neue, beziehungsweise neue „alte“, Heimat! Wo steht die Bundesliga eigentlich im Transferkarrussel, wer hat am meisten ausgegeben und was bedeuten die krassen Wechsel im Einzelnen? Darüber sprechen wir in einer neuen Ausgabe vom BRAVO SPORT Update!

