Der brasilianische Keeper könnte in diesem Sommer zum teuersten Torwart der Welt werden und damit Gianluigi Buffon vom Thron stoßen. Der FC Liverpool will nach dem verlorenen Champions League Finale reagieren und sich auf der Torwart Position verstärken. Alisson vom AS Rom steht dabei im Vordergrund der Bemühungen und kostet rund 70-75 Millionen Euro Ablöse.