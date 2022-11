6 sexy Tipps der GNTM-Girls

Wenn du etwas Besonderes hast, wie z.B. einen großen Leberfleck oder eine Zahnlücke, macht dich das außergewöhnlich und gleichzeitig einzigartig! Das solltest du nicht verstecken, sondern betonen! Denn das macht dich sexy!

"Was an mir besonders ist, ist meine sehr, sehr helle Haut. Meine Augen sind immer nur halb geöffnet, was hier immer alle als 'Schlafzimmerblick' bezeichnen", verrät Ivana der Grazia!

Ihre kleinen "Besonderheiten" - und auch, dass sie so dazu steht- macht Ivana unheimlich sexy!