Werde zum BRAVO-VIP!

Sag uns deine Meinung: Was wolltest du schon immer in deiner BRAVO lesen? Zu welchen Themen wünschst du dir mehr Tipps? Sag uns, was du magst – und was für dich gar nicht geht. Etwa alle zwei Wochen laden wir dich per E-Mail ein, an einer neuen Umfrage teilzunehmen. Und die BRAVO-Redaktion belohnt dich natürlich fürs Mitmachen: Neben coolen Preisen, die du hier abräumen kannst, sammelst du Punkte, die du gegen Gutscheincodes für Musik-Downloads eintauschen kannst. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos!

Als Gewinn gibt es 3 x einen 20€ BestChoice Gutschein