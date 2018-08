Welche App passt zu deinem Sternzeichen?

Dein Horoskop verrät viel über deine Personality und deine Vorlieben. So lässt sich anhand deines Sternzeichens ableiten, was für eine App perfekt zu dir passt. Welche das ist, erfährst du hier! Sie sind jeweils für Android und iOS geeignet – kann also losgehen!

Widder (21.3 - 20.4.)

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Der Widder steckt voller Power und jeder Menge Tatendrang. Sein Element ist das Feuer. Energiegeladen und voller Mut will der Widder zeigen, was er so drauf hat. Perfekt, um sich bei "Harry Potter: Hogwarts Mystery" Level für Level ins neue Schuljahr hochzuarbeiten. Bei dem Spiel kannst du deinen eigenen Charakter erstellen und das Leben als Schüler in Hogwarts erleben.

Stier (21.4. - 20.5.)

Mandala Malvorlage

Stiere sind echte Genießer und haben ihre Prinzipien. Sie bringt nichts so leicht aus der Fassung, brauchen aber ihre Ruhepausen im Alltag. Für diese kleinen Pausen vom Leben eignet sich die "Mandala Vorlagen"-App. Hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt – es winken über 100 Malvorlagen, von einfach bis kompliziert. Viel Spaß beim Abschalten!

Zwillinge (21.5.-21.6.)

Slither.io

Zwillinge brauchen Zeit für sich und kommen auf die verrücktesten Ideen. Da ist "Slither.io" genau das richtige für dich. Ziel ist es die längste Schlange der Welt zu züchten und anderen Schlangen den Weg abzuschneiden, so dass du die Punkte einheimst. Witziges Multiplayer-Game, dass jeder Zwilling-Geborene mal ausprobieren sollte.

Krebs (22.6.-22.7.)

Bumper.io

Du brauchst immer ein bisschen länger, um Kontakte zu knüpfen und bist gern für dich allein. Du schwimmst gern mal gegen den Strom, als immer nur mittendrin. Darum probier doch mal die "Bumper.io"-Appaus. Da kannst du deine Gegner mit der Stoßstange von einer Plattform stoßen, dich mit Eiscreme vollstopfen, um größer und stärker zu werden. Du gewinnst, wenn du der Letzte auf der Karte bist!

Löwe (23.7.-23.8.)

Tik Tok-App

Der Löwe steht gern im Mittelpunkt, hat ein großes Ego, jede Menge Power und ist eine echte Rampensau. Da passt natürlich die "Tik Tok"-App. Denn das darin inkludierte Musical.ly sorgt für gute Laune und stellt dich als Entertainer in den Mittelpunkt. Go on!

Jungfrau (24.8. - 25.9.)

Slices App

Die Jungfrau macht sich manchmal viel zu viel Gedanken und ist generell sehr feinfühlig. Um mal easy runterzukommen, kannst du dich mit der "Slices"-App abreagieren. Dieses Action-Knobelspiel, bringt dich schnell auf andere Gedanken und regt deinen Ehrgeiz an. Tricky!

Waage (24.9.- 23.10.)

Pokémon Go-App

Du kannst es nicht haben, wenn sich Leute streiten, denn du bist ganz schön harmoniebedürftig. Freunde stehen bei dir an erster Stelle, gleich danach kommt der Spaß-Faktor. Und was könnte witziger sein, als die Jagd nach Pokémons? Also lad dir die "Pokémon Go"-App runter und los geht's!

Skorpion (24.10. - 22.11.)

Färbe deinen Anruf-App

Du bist nachdenklich und ganz schön emotional. Deine Family und deine Freunde sind das wichtigste überhaupt. Du merkst schnell, wenn es jemandem schecht geht und willst dir sofort Zeit für denjenigen nehmen. Damit du sofort weißt, wer dich anruft, kannst du für jede Person einen anderen Anruf-Theme und Anruf-Farben verwende. Voll praktisch!

Schütze (23.11 - 21.12.)

Netflix-App

Schützen sind super kommunikativ, erobern gern einen neuen Freundeskreis und lernen schnell neue Leute kennen. Sie wissen einfach immer, was bei anderen gut ankommt. Damit sie noch mehr Gesprächsstoff haben und ihr Wissen über die neuesten Serien mitteilen können, ist die "Netlfix"-App genial für dieses Sternzeichen. So kannst du unterwegs die neuen Folgen deiner Lieblingsserien checken. Wie cool!

Steinbock (22.12.-20.1.)

Pou-App

Du bist super ehrlich und hilfst anderen gerne. Was liegt näher, als dich um dein eigenes "Haustier" zu kümmern? Dann probier doch "Pou" aus. Du darfst es füttern, waschen, mit ihm spielen und ihm von Level zu Level bein Wachsen zusehen. Stark!

Wassermann (21.1. -19.2.)

Super Slime Simulator

Du tanzt gern aus der Reihe, bist ein echter Freigeist und kreativ! Darum bringt dir der "Super Slime Simulator" jede Menge Fun. Hier kannst du deinen eigenen Schleim formen und verändern - wie geil ist das denn bitte?!

Fische (20.2 - 20.3.)

Sternatlas-App

Verträumte Fische verlieren sich oft in alltäglichen Dingen und erwischen sich oft dabei, wie sie sich in ihrer eigenen Welt verlieren. Oft beschäftigen sie auch existenielle Fragen wie "Woher kommen wir eigentlich?" oder "Was ist der Sinn des Lebens?. Beantworten kann die "Sternatlas"-App diese Fragen nicht, aber bei einem Spaziergang die Sternbilder und somit die unendliche Weite des Universums demonstrieren.