Der Wassermann ist super kreativ und innovativ. Aus ihm sprudeln nur so die Ideen für neue Projekte. Der Wassermann ist ein Wasser-Zeichen, nimmt das Leben leicht und forscht stets daran, es noch ein bisschen leichter zu machen. Er steigert sich in seine Erfindungen hinein, tüftelt und bastelt. Dabei ist es ihm völlig egal, was die anderen von ihm denken wenn er mal wieder einen verrückten Geistesblitz hat.