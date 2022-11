Typberatung: Diese Farben stehen dir!

Du möchtest gerne eine Typberatung haben, um zu wissen, welche Farbe dir am besten steht? Dann bist du hier richtig! Wir zeigen dir, wie du herausfinden kannst, welcher Typ du bist. Was dir steht, hängt nämlich von deinem Typ ab. Und was für ein Typ du bist, erkennst du anhand der Girls, die wir dir vorstellen und die charakteristisch für einen bestimmten Typen sind. Mach die Typberatung und vergleiche die Mädels mit dir - welchem bist du in Haar- und Augenfarbe, sowie Teint am ähnlichsten? Bei diesem Mädchen findest du dann deine Idealfarben und kannst dir danach in unseren Stylespecials z.B. zu Chinos,Sneakers und Übergangsjacken deinen ganz eigenen Look zusammenstellen! Los gehts't! Bist du eher der Frühling- Sommer,- Herbst-, Winter, südländische- oder afroamerikanische Typ?