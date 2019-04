Sonny Loops: Beauty-Tipps fürs erste Date!

Aus dem ersten Date sind mittlerweile zwei Jahre Beziehung zwischen Social-Media-Star Sonny Loops und Boyfriend Marcel Scorpion geworden. Das erfolgreiche Insta-Girl Sonny kennt nicht nur coole Looks und Styles, sondern weiß auch die besten Beauty-Tricks, mit denen man beim ersten Date am besten ankommt. Wie du dich davor pflegst, welches Make-up einfach umwerfend aussieht und welches Outfit am besten passt: Sonny hat tolle Beauty- und Styling-Tipps für dich, mit denen dein nächstes Date garantiert der Hit wird.