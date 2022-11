Seife selber machen

Wenn du Kamillenseife selber machen willst, benötigst du 5 g Bienenwachs, 300 g Kernseife, 300 ml Kamillentee und 100 ml öliger Kamillenblütenauszug.

Und so geht's: Mach zunächst einen sehr starken Kamillentee aus getrockneten Kamillenblüten. Dann lässt du das Bienenwachs in einem Kochtopf schmelzen und gibst es zu dem heißen Tee. Kurz umrühren und weiter erwärmen, bis der Tee leicht siedet (kurz bevor es kocht). Die Kernseife musst du in dünne Streifen schaben. Diese gibst du jetzt nach und nach zu dem Tee und rührst ihn immer wieder gut um, bis eine dicke Brühe entstanden ist. Kurz aufkochen lassen und den Ölauszug der Kamillenblüten zugießen. Alles noch mal gut verrühren und abkühlen lassen. Dann kannst du es in eine Form deiner Wahl geben.