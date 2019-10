Modetrend 2019: Leder-Pieces

Der Lederrock

In raffinierten Schnitten und herbstlichen Farben wird dieser Klassiker zum modernenAllround-Talent:Der Lederrock! Alltagstauglich wird er vor allem in Kombination mit einem Rollkragenpullover oder Langarmshirt. Für schicke Anlässe empfiehlt sich auch eine weiße Bluse.

Schauspielerin und Model Ashley Benson sieht in ihrem roten Pencilskirt aus Leder einfach atemberaubend aus! Getty Images, PR

Lederrock von Zara (ca. 30 €) Strumpfhose von Calzedonia (ca. 8 €) Stiefelette von Reserved (ca. 45 €) Pullover von LeGer by Lena Gercke über About You (ca. 40 €) Mütze von COX über Görtz (ca. 15 €)

Die Lederhose

Ebenfalls super vielseitig: Die Lederhose! Wer nach einem coolen Ausgeh-Look Ausschau hält, sollte es mit möglichst femininen Accessoires (zum Beispiel in Metallic-Tönen) zur lässigen Jogger-Hose aus Leder versuchen. Damit bist du garantiert der Hingucker auf jeder Party!

Biker-Chic: Auch Sängerin Anne-Marie liebt das Trendmaterial Leder. Getty Images, PR

Lederhose von Miss Selfridge über Zalando (ca. 40 €) Langarmshirt von H&M (ca. 15 €) Clutch von Buffalo (ca. 45 €) Armreif von Bijou Brigitte (ca. 13 €) Pumps von River Island (ca. 75 €)

Die Lederjacke

Bunte Lederjacken sind das Must-have in jedem Kleiderschrank! Trag dein Lieblingsmodell am besten in Kombination mit einem langen Strickkleid oder einer Stoffhose und derben Boots. So verleihst du deinem Outfit einen besonderen modischen Twist.

Youtube-Star Chriselle Lim steht auf Materialmix und kombiniert ihre rockige Nieten-Lederjacke gekonnt zur Tweedhose. Getty Images, PR

Lederjacke von Stradivarius (ca. 40 €) Kleid von Bonprix (ca. 30 €) Gürteltasche von LYDC London über Zalando (ca. 35 €) Schuhe von ONYGO (ca. 100 €) Gürtel von H&M (ca. 15 €)