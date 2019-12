1. Second Hand

Klingt oll, ist aber doll! Nicht nur im Secondhand deiner Stadt, sondern auch bei Online-Secondhand-Shops lohnt es sich zu stöbern. Viele Blogger und Influencer nutzen diesen Trick, um sich mit Markenware auszustatten. Die meisten Teile sind ziemlich gut erhalten und kosten nur ein Bruchstück vom Neupreis. Wichtig beim Online-Shoppen : Wer eine Designer-Handtasche will, sollte unbedingt alles auf Echtheit prüfen. Fälschungen sind mittlerweile nur noch schwer von den Originalen zu unterscheiden. Bevor du also im Laden etwas kaufst, frage nach einem Echtheitszertifikat oder untersuche genau die spezifischen Merkmale, wie das Logo und die Verarbeitung. Praktisch: Bei Shops wie Rebelle übernimmt das gegen eine kleine Gebühr der Shop selbst.

2. Online-Outlets

In speziellen Online-Shops wie Fashionette gibt es regelmäßig Rabatte auf deine Lieblingsdesigner. Die sogenannten Online-Outlets bieten teilweise sogar eine Ratenzahlung an. Wenn du also unbedingt diese eine Tasche willst, musst du also nicht gleich den vollen Betrag bezahlen, sondern zahlst monatlich einen Betrag ab und bekommst das schöne Stück sofort nach Hause geliefert.

3. Newsletteranmeldung

Ein mega Trick, der am besten funktioniert, wenn du schon ganz genau weißt welche Designer-Bag es werden soll: Melde dich für einen Online-Shop als Neukunde an und abonniere den E-Mail Newsletter. Die meisten Seiten bieten einen Rabatt auf deine erste Bestellung an. Wichtig: In den meisten Fällen gilt der Rabattcode nur für einen begrenzten Zeitraum, also entscheide dich besser schnell!

Rabatt gibt’s oft bei Newsletter-Anmeldung ©Sviatlana - stock.adobe.com

4. Sales

Wait for it! Ja, auch wenn’s schwer fällt, das Warten lohnt sich: Mindestens zweimal im Jahr ist Sale–auch für Designer-Pieces und Luxusartikel! Den Memorial Day am 27.Mai und den Black Friday am 4.Freitag im November kannst du dir auf jeden Fall im Kalender markieren. Generell gilt: Shoppen, wenn die Fashion-Saison zu Ende geht! Nach Weihnachten bekommst du möglicherweise auch noch ein paar gute Schnäppchenangebote. Aber auch hier gilt: Schnell sein!

5. Flexibel bleiben

Manche Designer-Handtaschen sind in einer Farbe um ein Vielfaches reduziert, nicht aber in Standard-Farben wie Schwarz. Halte also Ausschau nach außergewöhnlichen Pieces und trau dich auch mal, andere Farbkombinationen zu probieren. Denn wenn du flexibel bleibst, kannst du dir viel Geld sparen und hast am Ende sogar eine Tasche, die nicht jeder trägt!