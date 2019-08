Du hast echt viel Schulsachen? Dann ist der For You perfekt für dich. Kein anderer Rucksack bietet so extrem viel Platz. Es gibt ein Notebookfach und eine Vortasche mit integriertem Organizer (mit Stiftehaltern, Smartphonefach sowie Extrafach). Der 4You Schulrucksack Jampac hat auch ein Ergonomic plus Tragegurtsystem, damit all die Bücher nicht deinen Rücken belasten. (4You Schulrucksack Jampac Ergonomic plus Tragegurtsystem, 4You, ca. 100 Euro)