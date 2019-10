It's a kind of magic! Nach dem Essen lässt uns unser Lippenstift gerne mal im Stich. Übrig bleiben ein paar unschöne Reste, was ehrlicherweise nicht besonders schön aussieht. Um diese Problematik zu umgehen, kannst du deinen Lippenstift oder Lipgloss direkt nach dem Auftragen mit einer Art durchsichtigem Lippenöl versiegeln. Das sogenannte Lip Fix macht die Farbe auf deinem Mund nicht nur haltbarer, sondern verhindert auch lästiges Abfärben. Von Artdeco, ca. 13 €.