Jahreshoroskop 2020 für Sternzeichen Stier (21.4. - 20.5.)

LIEBE: Der Valentinstag zieht sich bei dir das ganze Jahr über weiter. Romantische Stimmung und besondere Augenblicke erhellen vor allem den Mai und Oktober. Super Zeit für Dream-Dates.

FREUNDSCHAFT: Deine BFF versteht dich eigentlich immer, gerade im Moment ist sie dir so nah wie nie. Aber in der Jahresmitte bekommt sie ein kleines Problem, was echt blöd ist für dich. Hab Geduld, es wird wieder gut!

BODY & SOUL: Gönn dir Auszeiten vom Alltag, die dein Happy-Level erhöhen: Radtouren und die Begegnung mit Tieren.

UNBEDINGT AUSPROBIEREN: Stand Up Paddling und eine ganz neue Frisur. Apropos Frisur, diese Frisur passt perfekt zu deinem Sternzeichen!