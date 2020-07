Hat der Skorpion (24.10.-22.11.) Gefühle für jemanden, scheut er nicht davor zurück, dies durch Annäherungsversuche zu zeigen. So nimmt er seinen Schatz gerne in den Arm und legt viel Wert darauf, dass sich sein Herzensmensch in seiner Nähe stets geborgen fühlt. Aber auch über die eigenen Gefühle spricht der Skorpion und nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn ihm mal etwas nicht passt.