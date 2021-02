Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder brauchen immer etwas Action, denn sie sind ein Feuerzeichen! Deswegen lieben sie auch feurig scharfen Belag auf ihrer Pizza und somit passt Pizza Diabolo am besten zu Widdern.

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Stiere sind eher bodenständig und wenn sie sich mal was gönnen, dann hauen sie so richtig rein. Das ist auch bei Pizza nicht anders und deswegen ist die Pizza Quattro Formaggi perfekt für Stiere geeignet: Extra viel Käse und am besten noch mit einem Käserand!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Zwillinge sind Luftzeichen und mögen deswegen immer etwas Frisches auf ihrer Pizza. Was gibt es da besseres als Pizza Spinaci mit frischem Blattspinat und Tomatenstücken? Da denkt man ja schon fast, man ist etwas Gesundes! 😁

Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Krebse bevorzugt selbstgemachte Pizza und ist deswegen auch schon als richtiger Pizza-Profi im Freundeskreis bekannt. Am besten für Krebse: Pizza Prosciutto, also mit Kochschinken.

Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Löwen stehen gerne im Mittelpunkt und auch bei der Wahl der Pizza mögen sie es Besonders. Deswegen ist die perfekte Pizza für Löwen die Pizza Speciale, denn so bekommen sie von jeder Pizza-Art etwas ab.

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Menschen im Sternzeichen Jungfrau gehen immer lieber auf Nummer sicher und experimentieren überhaupt nicht gerne rum. Deshalb ist die beste Wahl der Klassiker Pizza Margherita. Da sind nämlich ganz sicher nicht irgendwelche exotischen Beläge drauf!

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Waagen sind sehr harmoniebedürftig. Sogar auf der Pizza achten sie darauf, ob der Belag farblich schön abgestimmt ist. Die perfekte Pizza für Waagen ist deshalb Pizza Hawaii, die zwar für viele Diskussionen sorgt, aber der rosafarbene Kochschinken harmoniert sehr gut mit dem Gelb der Ananas.

Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Skorpione sind Genussmenschen und richtige Feinschmecker. Vor allem würzige Meeresfrüchte und Oliven haben es ihm angetan. Die beste Wahl für Skorpione ist deswegen die Pizza Frutti de Mare, denn die ist genau nach seinem Geschmack.

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Schützen sind mit sehr großem Abstand das verfressenste Sternzeichen. Die Kalorien sind Schützem komplett egal, denn Bewegung bekommt das energiegeladene Feuerzeichen ja sowieso. Deswegen ist die perfekte Pizza, die klassische Pizza Salami, die auch die meisten Kalorien hat.

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Steinböcke sind normalerweise richtige Gewohnheitstiere. Wenn es aber um Pizza geht, ist das nicht der Fall, denn Steinböcke mögen ungewöhnliche Beläge. Deswegen ist eine Pizza griechischer Art, mit Oliven und Gyros, wie für das Sternzeichen gemacht.

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wie der Zwillinge gehören Wassermänner zu den Luftzeichen und mögen es frisch, aber etwas Fleisch darf auch mit dabei sein. Die Pizza Rucola mit Parmaschinken und Parmesan ist deshalb genau die richtige Wahl.

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟🐟

Fische lieben das Wasser und auch bei Pizza-Belägen bevorzugen sie, auch wenn es fies klingt, ihre Kollegen aus dem kühlen Nass. Pizza Tuna ist genau die richtige Wahl. Wenn dann noch etwas Zwiebel dabei ist, sind Fische überglücklich.