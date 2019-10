Horoskop: Auf Löwen warten viele Glücksmomente

LIEBE: Die nächsten Wochen könnten noch heftig für dich werden. Ab dem 9. Oktober geben die Sterne aber Vollgas und schubsen dich endlich dahin, wo du hingehörst. Diese Situation könnte am Anfang ungewohnt für dich sein. Aber bis Ende Oktober erkennst du, dass alles gut ist, so wie es jetzt ist!

HAPPY-FAKTOR: Die Veränderungen haben es in sich, doch geben sie dir einen Kick, der dir Glücksmomente am laufenden Band beschert. Am 16. oder 17. Oktober solltest du unbedingt eine Einladung annehmen – das wird der Knaller!

POWER: Bis Mitte November gelingt Löwe-Girls all das, was sie bislang kaum zu träumen gewagt haben. Wahrscheinlich wirst du selbst ein wenig über dich verwundert sein, denn du bist noch schlagfertiger und witziger als sonst. Lass dir deine gute Laune nicht von einer Freundin verhageln – die ist einfach nur furchtbar eifersüchtig!