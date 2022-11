Haarkur selber machen

Spliss in den Spitzen? Keine Sorge, das bekommst du mit der Anti-Spliss Kur zum selber machen wieder in den Griff. Folgende Zutaten benötigst du: 1 EL Klettenwurzelöl, 1 TL Sheabutter und 3 Tropfen ätherisches Ylang-Ylang-Öl. Vermische alles gut miteinander und massiere es in deine Spitzen ein. Wenn du schlimmen Spliss hast, dann lass es ruhig mal eine Stunde drauf.

Eine Meersalz-Haarkur entfettet die Kopfhaut und lässt dein Haar toll glänzen. Dazu 2 Gläser Wasser mit 1 EL Meersalz in einer Schüssel verrühren und ins feuchte Haar einmassieren. Nach 15 Minuten ausspülen. Und fertig ist die Zauberkur!

Ein Haarpeeling kannst du alle zwei bis vier Wochen machen. Damit bekommst du die Rückstände von Pflege- und Stylingprodukten sowie Silikonen - die das Haar nach einer Zeit stumpf und matt aussehen lässt - aus deinen Haaren. So machst du das Peeling selbst: Eine Handvoll Sonnenblumenkerne mit dem Mörser zerkleinern, mit etwas Wasser aufgießen und anschließend auf die Kopfhaut sanft einmassieren. Danach gründlich ausspülen.