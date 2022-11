Glatte Haut mit Wachs!

Warmwachs

Die Handhabung von Warmwachs dagegen braucht schon etwas mehr Übung. Warmwachs wird meist in einem Wasserbad, in der Mikrowelle oder mit speziellen Applikatoren erwärmt. Das Wachs streichst Du auch in Haarwuchsrichtung auf. Danach gibt es zwei Möglichkeiten – je nach Wachsart. Entweder nimmst du den beiliegenden Papier- oder Stoffstreifen und ziehst es damit gegen die Haarwuchsrichtung wieder ab. Es gibt aber auch Wachs, das stärker härtet und direkt mit den Fingern abgezogen werden kann.

Aufgepasst: Nicht nur Deine Beine kannst Du mit Wachs streichelzart zaubern, auch Oberlippe, Achsel- oder Gesichtshärchen entfernst Du damit mühelos! Die einfachste und unkomplizierteste Anwendung hast Du hier mit speziellen, kleineren Kaltwachsstreifen.