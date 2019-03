Sport baut Fett ab - und kann dir auch bei deinem Kampf gegen die Cellulite helfen! Dass Cellulite mit den Fettpölsterchen an Hüfte & Po nichts zu tun hat, haben wir dir ja hier schon erklärt. Deswegen müssen wir dir auch ganz ehrlich sagen, dass Sport nicht direkt gegen Cellulite hilft: Die Fettschicht, die die Orangenhaut erzeugt, kannst du nicht so wegtrainieren, wie du zum Beispiel die Fettpölsterchen am Bauch wegtrainieren kannst.