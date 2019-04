Tipps für schöne Nägel

essence show your feet toe nail polish Pastell ist in, Pastell ist cool! Und das nicht nur auf den Fingernägeln! Auch Füße dürfen sich im Frühjahr auf ein Farb-Update freuen. Denn passend zum aktuellen „Pop Pastel“-Trend, kommen mit den neuen toe nail polishes angesagte, deckende Farben ins Fußstyling! Die antibakterielle Formulierung schützt dabei vor ungewünschten Verfärbungen und lässt Fußnägel rundum schön und gepflegt aussehen. Erhältlich in vier neuen Farben. dm, ca. 2 Euro