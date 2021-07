Pickel-Alarm! Stars verraten ihre Tipps

Auch Stars haben mit Pickeln zu kämpfen. Jetzt packen sie ihre Beauty-Secrets aus!

Die 18-jährige YouTuberin Elaine Mokk zeigt in ihrem Video, wie sie ihre extreme Akne so überschminkt, dass sie fast komplett verschwindet. Schau dir das erstaunliche Video hier an:

Pickel sind schon lästige Dinger und überhaupt kommen sie immer dann, wenn man sie am wenigsten braucht. Stars haben solche Probleme nicht! Denkste!? Das stimmt nämlich gar nicht! Ein Pickel macht auch vor Prominenz kein Halt! Durch viel Make-up und Retusche werden sie bei den Stars allerdings nicht so oft sichtbar.

Neuer Internet-Trend: Niemand sollte sich dafür schämen, Make-up zu tragen

Ex-GNTM Kandidatin Anna Maria Damm sah man während der Casting-Show ihre Akne überhaupt nicht an. Doch das Model litt gewaltig unter ihrer Problemhaut.

Das verriet sie jetzt in ihrem YouTube-Video, in dem sie ganz offen über ihre Hautkrankheit spricht. Anna berichtet über die schmerzhaften Akne-Behandlungen - die sie alle durchhat, Besuche bei der Kosmetikerin - die nichts gebracht haben und Tabletten von denen sie sich übergeben musste.

Sie erzählt, dass sie sich so sehr für ihre Akne geschämt hat und sogar Modeljobs deshalb absagen musste! Doch jetzt hat sie - Dank ihres Hautarztes und einem Gel names Duac Gel - ihre Akne im Griff und ist überglücklich!

Lorde findet die Retusche allerdings echt bescheuert! Sie meint: "Makel sind ok." Recht hat sie!

Auf Twitter postet die Sängerin zwei Bilder von sich vom selben Konzert. Auf dem einen hat sie etwas unreine Haut, das andere zeigt sie total makellos, mit einer zarten Pfirsich-Haut.

Unter das Bild schreibt sie: "Ich finde das merkwürdig. Zwei Fotos von heute, auf einem ist meine Haut perfekt bearbeitet und das andere ist echt. Denkt dran, Makel sind ok."

i find this curious - two photos from today, one edited so my skin is perfect and one real. remember flaws are ok :-) pic.twitter.com/PuRhxt2u2O