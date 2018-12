Du willst einen geilen Arsch, aber am liebsten nichts dafür tun? Ja, super – dann bist Du hier genau richtig! Denn wir verraten Dir zehn Tricks, die Deinen Allerwertesten ganz nebenbei – wie von alleine – in Form bringen. Glaubst Du nicht? Probier's aus

1. Spannung!

Dieser Tipp ist eine echte Wunderwaffe gegen Schlabberbäckchen und ungewollte Sitzpölsterchen. Spann mehrmals am Tag gleichzeitig beide Pobacken an und halte sie so für etwa fünf bis zehn Sekunden. Wiederhole diese Übung ca. zehn Mal. Du wirst bald feststellen, dass Dein Po fester wird.

2. Ball statt Stuhl!

Wenn Du am Schreibtisch sitzt, nimm statt einem Stuhl einen großen Sitzball! Das Ausbalancieren hält Deinen Allerwertesten dauerhaft in Spannung.

3. Spazierengehen

Du telefonierst ca. drei Stunden pro Tag mit Deiner ABF? Trefft euch doch ab jetzt auf 'ne Runde an der Luft - das ist viel effektiver für Euren Po und macht den Kopf frei!

4. Baby-Sitten

Neben der Taschengeldaufbesserung ist Dein bestes Stück durch Herumtragen und -toben mit den Kleinen die ganze Zeit in Bewegung!

5. Treppe statt Aufzug

Dabei müssen vor allem Deine Bein- und Gesäßmuskeln arbeiten. Rückt den Fettpölsterchen zu Leibe!

6. Zimmer aufräumen

Überrasch Deine Mutter und räum Deine Bude unaufgefordert auf - am besten inklusive Staubsaugen! Dabei belastest Du Deinen Po, ohne es zu merken.

7. Tanzen

Egal ob alleine in Deinem Zimmer, mit Deiner ABF oder auf einer Party: Es fördert Deine Durchblutung, Du spannst den Po automatisch an und es macht auch noch super-viel Spaß! Und nach zwei Stunden hast Du die Pizza-Kalorien vom Mittag verbrannt...

8 Straff-Schuhe

Spezial-Sneakers mit runden Sohlen straffen deine Po-Muskeln beim Gehen. 1: MBT "Fora GTX" (ab 159,95 Euro, über trendalarm24.de) 2: Reebok "Easytones" (ab 99,95 Euro) 3: Skechers "Shape-Ups" (ab 75 Euro, beide über zalando.de)

9. Stehen statt sitzen

Du sitzt schon den halben Tag in der Schule und dann auch noch im Bus? Nein! Bleib doch einfach stehen. Das Wackeln des Busses zwingt Dich zum Po-Anspannen und fördert Deine Durchblutung!

10. Shoppen

Du musst gar nichts selber kaufen, begleite Deine Freundin und berate sie ausgiebig. So einen halben Tag Laufen und Stehen ist ungeheuer effektiv. Plus: 100 Kalorien purzeln pro halber Stunde!