Frisuren für lange Haare

Wow! Zugegeben, für die Frisur von Kim Gloss benötig man ein Weilchen länger, aber es lohnt sich. Du musst dein trockenes Haar Strähne für Strähne mit einem Lockenstab aufdrehen. Dann etwas abkühlen lassen und mit Haarspray fixieren. Mach dir vorher am besten etwas Pflegeöl in die Haare für den perfekten Glanz. Alternative: Flechte am Vorabend ganz viele kleine Zöpfe und lass sie über Nacht trocknen. Hier findest du coolen Haarschmuck für den Sommer! So setzt du deine Langhaarfrisur richtig toll in Szene!