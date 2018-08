Braun! Braun steht Dir in fast allen Varianten sehr gut - vor allem so richtig warme Schoko-Töne! Achte nur darauf, dass diese Brauntöne zu Deiner Haarfarbe passen. Weniger gut sind sehr, sehr helle Beige-Töne, da bei diesen die Haut oft blasser wirkt, als sie in Wirklichkeit ist - und das ist doch schade!