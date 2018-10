Die Vorbereitung! Fake-Wimpern kleben am besten, wenn die Haut am Auge ungeschminkt und fettfrei ist. Im besten Fall wäschst du dein Gesicht also, und cremst den Bereich am oberen Augenlid anschließend nicht ein! Lidschatten, Concealer, Lidstrich etc. werden erst dann aufgetragen, wenn die Wimpern schon angeklebt sind!